Психотерапевт объяснила, почему люди избивают животных

Жестокость к беззащитным существам — не случайность, а показатель серьезных эмоциональных и личностных деформаций, требующих психиатрической оценки, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Ранее мужчина избил собаку с отказавшими задними лапами рядом с домом на улице Юбилейной в подмосковном Подольске. На опубликованной записи было видно, что мужчина отобрал у собаки-инвалида кресло-каталку, на которой та передвигалась. Пес начал убегать. Мужчина догнал собаку, избил ее кулаками, а затем поднял и бросил на асфальт.

«Агрессия по отношению к животным — особенно к беззащитным, таким как парализованная собака, — не является случайным или изолированным поведением. Она может быть проявлением глубоких психологических, социальных и даже нейробиологических нарушений. Животные, особенно домашние, часто становятся „безопасной“ мишенью для агрессии, поскольку не могут ответить или защититься», — сказала Крашкина.

Она добавила, что человек, испытывающий хронический стресс, чувство беспомощности, унижения или гнева (например, в отношениях, на работе, в семье), может переносить эти эмоции на более слабого — в данном случае на парализованную собаку. Это механизм психологической разрядки, хотя и патологический.

«Способность сопереживать — ключевой элемент здоровой психики. У лиц с выраженными нарушениями эмпатии, например, при антисоциальном расстройстве личности, пограничных состояниях или определенных формах органических поражений головного мозга, отсутствует внутренний „тормоз“, предотвращающий жестокость. Они не воспринимают страдания другого существа как значимые», — рассказала врач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.