Психотерапевт Крашкина рассказала, как извлечь удачу из пятницы 13-го

Пятница 13-е может быть весьма удачным днем, если находиться в гармонии с собой и управлять своими эмоциями, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.и.н. Ирина Крашкина.

«На самом деле, пятница 13-е может быть весьма удачным днем, если мы находимся в гармонии с собой и способны управлять своими эмоциями. Это не значит, что все можно предсказать: часть событий мы контролируем, а часть остается неожиданной. Однако способность сохранять внутренний баланс и упорядоченность помогает справляться с любыми неприятностями», – сказала Крашкина.

Она добавила, что пятница 13-е традиционно ассоциируется с суевериями о возможных неприятностях, драматических или непредсказуемых событиях. Эти страхи связаны не только с историческим контекстом, но и с индивидуальными переживаниями: нередко в такой день происходят события, которые воспринимаются как зловещие.

«Если же аналогичные неприятности случаются в любой другой день, внимание чаще фокусируется на поиске причин и способов предотвращения. В пятницу 13-го ответственность за происходящее мы порой бессознательно перекладываем на само число», – пояснила психотерапевт.

Крашкина отметила, что, тем не менее, влияние пятницы 13-го на психическое состояние скорее надуманное. Напротив, осознание ее «особенности» может сделать человека более внимательным.

«Это помогает проявлять большую аккуратность при общении с коллегами и близкими, при движении на транспорте или пешком. Никаких универсальных способов «обхитрить» этот день не существует. Все зависит от внутреннего ресурса человека: уровня самооценки, уверенности в себе и психологического состояния. Если человек истощен или испытывает стресс, любое событие, будь то пятница 13-го, экзамен или сложное общение, станет для него более напряженным», – заключила специалист», – заключила она.