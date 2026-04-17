Психологи объяснили, как не ссориться из-за денег в паре

Психолог Никита Носов и юрист Екатерина Кудряшова рассказали, как обсуждать финансы в паре без конфликтов и сохранить доверие в отношениях, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Финансовые вопросы часто становятся поводом для ссор. По словам психолога Никиты Носова, деньги символизируют безопасность, свободу и самооценку, поэтому конфликты возникают не из-за сумм, а из-за ощущения неуважения, контроля или недооценки. У каждого человека формируется собственный «финансовый сценарий» еще в детстве, и столкновение разных установок усиливает напряжение.

Эксперт посоветовал разделять общий бюджет на бытовые расходы и личные средства без отчета. Обсуждать нужно факты, а не качества партнера: фразы о низком доходе могут восприниматься как личное оскорбление. Разговор о финансах лучше проводить в спокойное время и регулярно, например раз в неделю, чтобы искать совместные решения, а не отстаивать свою позицию.

Кандидат юридических наук, семейный юрист Екатерина Кудряшова отметила, что деньги сами по себе редко становятся причиной разрыва. Чаще речь идет о доверии, границах и чувстве справедливости. Она рекомендовала заранее обсуждать обязательные расходы, личные траты и финансовые цели, а также рассмотреть возможность брачного договора. Четко определенные правила помогают избежать серьезных конфликтов в будущем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.