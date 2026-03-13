Психологи назвали главные денежные страхи россиян

Психологи выделили несколько распространенных денежных фобий — от страха бедности до боязни ипотеки и крупных доходов. Эти установки часто формируются в детстве и мешают принимать финансовые решения, сообщает kp.ru .

Финансовая фобия — это не просто беспокойство о деньгах, а тревога, которая блокирует действия: человек избегает разговоров о доходах, не проверяет счета и откладывает важные решения.

«Финансовая фобия — это когда тревога настолько захватывает все пространство внутри, что вы буквально не можете действовать», — рассказала кандидат психологических наук, руководитель программы «Поведенческая экономика и экономическая психология» СПБГУ Ольга Медяник.

По словам эксперта, корни многих страхов — в детстве. Фразы «денег нет» или «богатые — воры» формируют установки, которые во взрослом возрасте влияют на решения.

Среди распространенных фобий — страх бедности. Он заставляет чрезмерно копить и откладывать жизнь «на потом». Другая крайность — боязнь больших денег, или «финансовый потолок», когда человек избегает роста доходов и быстро избавляется от накоплений.

Также распространена боязнь долгов. Из-за нее люди отказываются от ипотеки даже при стабильном доходе. Тревога нередко маскируется под рациональные доводы.

Отдельная проблема — недоверие к банкам после кризисов 1990-х. Некоторые предпочитают хранить сбережения наличными, несмотря на страхование вкладов и проценты по депозитам.

Эксперты советуют вести бюджет, создавать финансовую подушку и изучать основы экономики. При выраженной тревоге стоит обратиться к специалисту.

