Психолог Журавлев объяснил причины весенней апатии

Психолог Владимир Журавлев рассказал, почему весной у части людей возникает апатия и эмоциональный спад, и как снизить риски ухудшения состояния.

Весной организм перестраивается: увеличивается световой день, меняется гормональный фон, активнее вырабатываются серотонин и дофамин. По словам Владимира Журавлева, у одних это вызывает прилив энергии, у других — усталость, апатию и снижение интереса к привычным делам. Реакция зависит от состояния нервной системы и уровня накопленного стресса.

«Временная усталость, снижение мотивации или легкая раздражительность считаются нормальной реакцией на смену сезонов», — рассказал психолог.

При этом длительная апатия, бессонница, потеря аппетита, тревожные или навязчивые мысли и утрата интереса к жизни могут указывать на необходимость обращения к специалисту.

Наиболее уязвимы люди с психическими расстройствами, повышенной тревожностью и эмоциональной нестабильностью. В группе риска также подростки и женщины в периоды гормональных изменений, включая беременность и послеродовой этап.

Журавлев рекомендовал соблюдать режим сна, поддерживать физическую активность, сбалансированно питаться и ограничивать поток негативной информации. По его словам, внимание к собственному состоянию помогает легче пережить переходный период.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.