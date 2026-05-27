Психолог Сибирский объяснил, как избежать выгорания

Психолог Артемий Сибирский рассказал, как сохранить продуктивность и не довести себя до выгорания. Главный способ — полноценный отдых и время «позаниматься ничем», сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам специалиста, клиенты часто обращаются с запросом на повышение продуктивности, но при этом не умеют отдыхать. На вопрос о досуге они перечисляют учебу и различные практики, которые продолжают нагружать мозг.

«На вопрос о том, как они проводят свой досуг, расслабляются, клиенты рассказывали, что занимаются учебой, различными практиками и прочим. Фактически это не отдых, а когнитивная нагрузка», — объяснил собеседник «ВМ».

Сибирский отметил, что при постоянной нагрузке выгорание неизбежно. У одних оно развивается быстрее, у других медленнее, но чудо-пилюли или «чит-кода» для его отмены не существует.

«Я бы назвал это чуть иначе — „позаниматься ничем“. Это тоже занятие, которое несет в себе пользу в виде отдыха и снятия напряжения», — заключил психолог.

Специалист подчеркнул, что работа или серьезное увлечение не должны быть единственной сферой жизни. Регулярный отдых и переключение внимания помогают сохранить продуктивность без ущерба для психического здоровья.

