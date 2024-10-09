Психолог рассказала, почему люди боятся зарабатывать больше

У одних людей получается зарабатывать большие деньги, другие не могут этого сделать, как ни стараются, и причиной тому может быть страх перед деньгами, сообщила РИАМО бизнес-психолог Ольга Никитина-Кузякова.

По ее словам, все ограничения человеку ставит его подсознание. Большинство тех, кто не может зарабатывать большие деньги, на самом деле просто боятся делать это.

«У кого-то страхи связаны со стереотипом из советского прошлого, о том, что деньги портят людей и иметь большие доходы могут только нечестные люди. А кто-то банально не знает, что с этими деньгами делать, куда их тратить», — объяснила Никитина-Кузякова.

Причем, как считает специалист, страхи перед деньгами могут быть не только у наемных работников, но и у руководителей и владельцев бизнеса. И «потолок», выше которого прыгнуть не получается, у каждого свой, и он не измеряется конкретной суммой. Кому-то 100 тыс. рублей кажутся огромной суммой, а кому-то — 10 млн.

Бизнес-психолог добавила, что зачастую самоограничения — это причины кризисов и спадов в бизнесе. И для продвижения к поставленной цели нужны ясное видение конечного результата и отсутствие внутренних преград и конфликтов.

«Самостоятельно решить эту проблему большинство людей не в силах. Ведь для того, чтобы увидеть „свет в конце тоннеля“, ситуацию необходимо осознать и принять. Для это надо раскрыть проблему при помощи диагностики. Она позволяет определить, в каком состоянии находится человек, что мешает ему справиться с задачей, на что уходят силы, какие навыки нужно и можно развить для достижения результата. Сделать это помогают психологи, психотерапевты, бизнес-психологи», — заключила эксперт.

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