Психолог рассказала, как стресс влияет на руководителей и сотрудников компаний

В условиях современного рынка труда забота о психологическом состоянии сотрудников становится неотъемлемой частью корпоративной культуры. Стресс вызывает напряжение мышц и замедляет пищеварение, что может негативно сказаться на здоровье. Хронический стресс ослабляет иммунную систему, увеличивая уязвимость к инфекциям, рассказала РИАМО HR-эксперт и бизнес-психолог Наталия Меркулова.

Результаты исследования сервиса «Работа.ру» показывают, что 63% представителей бизнеса обращают внимание на психологическое здоровье своих сотрудников. Из них 41% активно взаимодействует с работниками, стремясь понять их эмоциональное состояние, а 17% предпочитают личные беседы для более глубокого анализа.

По словам Меркуловой, тревожным остается тот факт, что 37% респондентов не уделяют должного внимания психологическому комфорту в коллективе. При этом работа стресса вполне понятна.

«Мозг сканирует обстановку на наличие угроз более 5 раз в секунду, реагируя за 15 миллисекунд. При стрессе учащается сердцебиение из-за выброса адреналина, что активирует симпатическую нервную систему. Уровень кортизола, гормона стресса, также повышается, влияя на метаболизм. Стресс вызывает напряжение мышц и замедляет пищеварение, что может негативно сказаться на здоровье. Хронический стресс ослабляет иммунную систему, увеличивая уязвимость к инфекциям», — рассказала психолог.

На психологическом уровне стресс проявляется тревогой, раздражительностью и трудностями с концентрацией, что снижает работоспособность. Стресс влияет на мотивацию, снижая интерес к долгосрочным целям и приводя к туннельному мышлению и отсрочке решений из-за страха ошибок, заключила Меркулова.