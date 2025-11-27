Психолог рассказала, как поддержать ребенка в преодолении учебного стресса

В наши дни дети постоянно сталкиваются со значительными академическими требованиями, и даже самые прилежные ученики зачастую страдают от переутомления и усталости. Психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко поделилась рекомендациями, как поддержать школьника в сложный период и помочь ему преодолеть стресс, сообщает «Сургут Информом» .

Учебный процесс — это серьезное испытание для не до конца сформированной детской психики. Тревогу и потерю мотивации могут вызывать множество факторов: боязнь контрольных работ, переживания из-за оценок, необходимость готовить домашние задания, повышенное чувство ответственности и страх перед разговором с родителями. Хотя учеба играет ключевую роль в развитии личности, детям очень важна помощь в управлении своими эмоциями.

«Одна из главных задач родителей в такие периоды — не пытаться устранить стресс полностью, а помочь ребенку научиться с ним справляться. Важно выслушивать ребенка, не обесценивать его чувства, не критиковать и не торопиться давать советы. Иногда достаточно просто быть рядом и дать понять, что тревога — естественная реакция организма на подобные стрессовые ситуации. Поэтому полезнее всего в данный момент станет создание спокойной и безопасной атмосферы для ребенка и рекомендации о том, как с этим справиться. Например, можно выделить место для восстановления: уютный уголок с приятным светом для хобби и увлечений, который поможет временно разгрузиться, выдохнуть и переключиться на любимое дело», — пояснила психолог.

Помимо личного пространства для уединенного отдыха, крайне важно проводить время всем вместе за пределами учебного процесса. Совместные прогулки на природе — это отличная возможность не только подышать свежим воздухом, но и устроить семейный пикник. В зимний период можно остаться дома и посвятить время общим занятиям в теплой атмосфере: совместному просмотру кино, сборке пазлов или играм в настолки, которые послужат мягкой терапевтической практикой для всей семьи и подарят заряд положительных эмоций.

По словам эксперта, любому ребенку необходимо регулярно отдыхать от интенсивных нагрузок и менять вид деятельности. Даже короткие творческие паузы, в какой бы форме они ни выражались — рисование, скетчинг, лепка или сборка конструктора, — способствуют восстановлению энергии и душевных сил. Подобные практики помогают родителям сформировать у ребенка внутренний стержень и умение успокаиваться самостоятельно, а также создают прочную ассоциативную связь с домашней обстановкой как источником комфорта, тепла и полного взаимопонимания с родными.

Надежные и открытые отношения в семье дарят ребенку чувство защищенности, помогают легче переносить стресс и не терять интереса к учебе. Даже простые семейные традиции и комфортная обстановка в доме становятся прочным фундаментом для эмоционального здоровья и благополучия.