Психолог рассказала, что делать, если не получилось вырваться в летний отпуск

Если летом у вас не получилось поехать в отпуск на море, и вас вгоняют в уныние осенние трудовые будни — это не повод для тоски. Хороший отдых — не обязательно перелет в другие страны и солнечные ванны на пляжах, заявила РИАМО клинический, детский и семейный психолог Екатерина Кес.

«Чаще всего проблема не в том, что человек не ездил в отпуск, а в том, что он постоянно сравнивает себя с другими и хочет от них не отставать. Это сравнение усугубляют публикации в социальных сетях, где люди постоянно выкладывают фото и видео своего отдыха. И можно почувствовать себя каким-нибудь неудачником», — объясняет причины уныния Кес.

Она отметила, что хороший отдых — это далеко не обязательно перелет в теплые страны и солнечные ванны на пляжах. Провести отпуск можно и в том месте, где вы живете. Можно поехать загород и посетить парк, особенно если вы там раньше не были. Или же поплавать в бассейне, сходить в аквапарк или просто понежиться в ванне с пеной.

«Вы можете также сделать небольшую перестановку дома, это тоже дает приятное ощущение новизны. Можно купить и обновить постельное белье, добавить свечи или торшер с теплым светом», — отмечает Кес.

Наша собеседница подчеркнула, что стоит напоминать себе о том, что некоторые люди приезжают в качестве туристов, чтобы посмотреть ваш город. А еще обязательно нужно ходить пешком. Даже 15–20 минут прогулки в день снижают уровень стресса и поднимают настроение — это доказанный эффект.