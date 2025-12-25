Психолог раскрыла прием, который снижает тревожность перед Новым годом

Фокус на достижениях и позитивном опыте работает как психологический «антидепрессант», он поможет снизить тревожность перед Новым годом, сообщила РИАМО психолог Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

«Позитивное подведение итогов — это практика, которая заключается в осмыслении прошедшего года с акцентом на положительных моментах, достижениях и личностном росте. Обращая большее внимание на успехи, мы начинаем иначе относиться к себе и своим возможностям», — сказала Игонина.

Она добавила, что осознание своих достижений и акцент на хорошем улучшают настроение, снижают уровень стресса и тревожности.

«Умение замечать и ценить положительные моменты даже в неприятных ситуациях делает нас более стойкими и успешными. А понимание того, что тебе многое по плечу, вдохновляет и побуждает ставить более амбициозные цели», — отметила психолог.

Игонина уточнила, что важный прием — улучшение отношений с окружающими. Позитивный, лишенный зависти к достижениям других оптимист — всегда желанный собеседник, друг и коллега.

