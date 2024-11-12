Психолог призвала руководителей разгружать «оперативную память мозга»

В условиях стресса у руководителей часто наблюдается «перегрузка» эмоциональной батарейки, что мешает сосредоточиться на текущих задачах. Когда возникает множество нерешенных дел, важно не просто не забыть о них, а систематизировать, рассказала РИАМО HR-эксперт и бизнес-психолог Наталия Меркулова.

Эксперт рекомендует выписывать все зависшие дела и задачи, чтобы освободить «оперативную память» мозга. Это позволяет увидеть, что некоторые дела можно отложить, поставив им конкретные дедлайны. Такой подход помогает снизить внутреннее напряжение и ответственность, освобождая ресурсы для решения актуальных задач.

«Также важно делегировать обязанности команде, создавая атмосферу доверия и поддержки. Руководитель не должен переносить свой стресс на сотрудников, а наоборот — объединять команду в сложные моменты», — отметила HR-эксперт.

В моменты перенапряжения важно следовать верному алгоритму действий. Нужно выяснить причину: вследствие внешних факторов происходит реакция или внутренние переживания. Бизнес-психолог считает, что необходимо не купировать причину стресса, а перенаправить энергию в другое русло: например, заняться спортом — «выгнать» стресс и подтянуть физические показатели.

«Медитация может стать полезным инструментом для управления стрессом и повышения эффективности. Она помогает руководителям быстро восстанавливать силы и сохранять ясность ума в условиях повышенной ответственности», — добавила эксперт.

Ведущий специалист отдела, начальник департамента, владелец крупного предприятия и рядовой сотрудник — стресс испытывают все без исключения, отличие только в уровне ответственности. Сохраняя спокойствие и уверенность, руководитель показывает команде, что трудности можно преодолевать. Стресс неизбежен, но грамотное отношение к своему состоянию помогает успешно с ним справляться, заключила Меркулова.