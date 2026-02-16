Психолог опроверг миф о связи видеоигр с насилием среди подростков

Прямая связь между видеоиграми и ростом насилия у подростков сильно упрощается в публичных спорах, сообщил РИАМО психолог Родион Чепалов.

«Исследования, которые я читал, показывают, что прямая связь между видеоиграми и ростом агрессии у подростков гораздо сложнее, чем часто представляется в публичных дискуссиях», — сказал Чепалов.

Он добавил, что обнаруживаются слабые корреляции между агрессивным контентом и кратковременным повышением раздражительности, но устойчивого роста насильственного поведения на уровне больших групп не выявлено.

«Ключевую роль играют семейная среда, стиль воспитания, уровень стресса и уже существующие поведенческие трудности», — отметил психолог.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил своим подписчикам в мессенджере MAX обсудить вопрос ужесточения контроля за видеоиграми, в которые играют российские подростки. По его словам, специалисты считают, что недавние ЧП в учебных заведениях с участием молодых людей могут быть связаны с их увлечением видеоиграми.

