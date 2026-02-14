Володин запустил опрос о контроле за видеоиграми в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил своим подписчикам в мессенджере Max обсудить вопрос ужесточения контроля за видеоиграми, в которые играют российские подростки.

По словам спикера Госдумы, специалисты считают, что недавние ЧП в учебных заведениях с участием подростков могут быть связаны с их увлечением видеоиграми. С помощью игровых платформ и приложений детей заманивают в сообщества и чаты с деструктивным и запрещенным контентом. Затем их вербуют для нападений и других преступлений, подробно инструктируют и обещают финансирование для покупки оружия.

«Считаете ли вы правильным усилить контроль за видеоиграми, в которые играют подростки?», — спросил Володин у подписчиков.

Парламентарий добавил, что таким способом к совершению преступлений детей привлекают «украинские террористы». Согласно одной из версий, недавние нападения на учебные заведения могут быть связаны между собой.

За последние несколько месяцев в российских учебных заведениях произошло несколько инцидентов с нападениями. Речь идет о нападениями в техникуме Анапы, красноярской школе и гимназии в Уфе. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие.

