Психолог объяснила разницу между здоровым и токсичным пофигизмом

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, чем здоровый пофигизм отличается от токсичного и как развить полезную форму такого отношения к жизни, сообщает «Вечерняя Москва» .

28 мая отмечался День пофигиста. По словам специалиста, здоровая форма помогает спокойнее реагировать на трудности, тогда как токсичная вредит и самому человеку, и окружающим.

«Здоровый пофигист отпустит ситуацию, которую не может изменить, но не будет бездействовать, если понимает, что от него зависит результат. Токсичный пофигист не станет придавать значения всем задачам, которые требуют выполнения, включая даже те, что входят в его прямые обязанности», — пояснила эксперт.

На критику такие люди реагируют по-разному.

«Здоровый пофигист не будет зацикливаться на неудаче, пойдет дальше и не будет заниматься саморазрушением, но учтет совершенные ошибки. А токсичный пофигист на любое замечание в свою сторону будет проявлять ответную агрессию», — добавила психолог.

Абравитова уточнила, что здоровые пофигисты способны к эмпатии, умеют говорить «нет» лишнему и сохранять ресурс для важного. Токсичный тип игнорирует чужие проблемы и не просчитывает последствия собственных решений.

Чтобы определить свой тип, психолог предложила задать вопрос: «Эта конкретная проблема находится в зоне моего влияния?». Если человек готов действовать или спокойно отпускает ситуацию — это здоровый подход. Полное безразличие и отказ что-либо предпринимать указывают на нездоровую модель.

Развить полезный навык можно с помощью простой техники: выписать четыре задачи и сознательно перенести две из них, не ругая себя за это.

