Психолог объяснила природу возникновения деструктивных зависимостей

Все люди от чего-то зависят. Например, от воды, еды, воздуха, общения — и это нормально, но есть деструктивные зависимости — наркомания, алкоголизм, игромания, переедание и другие. Все они зарождаются в детстве, рассказала РИАМО психолог, основатель и ректор Международной академии квантовой психологии и бизнеса, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги России, академик Европейской академии естественных наук, автор собственных уникальных методик, книг и учебных пособий Лерона Наринская.

Человек может зависеть от сладкого, курения, алкоголя, игр, шоппинга и других вещей. Он успокаиваем себя, что все не так страшно и от невинной привычки ничего не будет. А потом раз — и он уже не может бросить это занятие без посторонней помощи, а «допинга» нужно все больше. Человек теряет энергию и даже может попасть в больницу.

«Как обычно, все идет из детства. В это время мы должны выработать естественные защиты — продуктивные способы справляться со стрессом. В нормальной ситуации родитель дает ребенку эти защиты, учит создавать их. Тогда ребенок может выдерживать конфликты с миром», — рассказала Наринская.

По ее словам, если мама и папа отстраненные, в депрессии, со своими зависимостями, то у малыша формируется деструктивная модель. Он не справляется со стрессами. Контакт с миром для него слишком чувствительный и болезненный. Появляется внутренняя боль и пустота. Чтобы не ощущать эту тоску, нужно что-то поместить внутрь. Часто человек помещает туда зависимость.

«Если у вас есть деструктивная зависимость — значит, вы не справляетесь с тяжелыми переживаниями. У вас недостаточно защит выработалось в детстве. Вам не хватает естественных гормонов счастья, и вы добавляете их искусственно. Организм привыкает к поставляемым „дозам“? и ему нужно все больше», — добавила психолог.

Сначала человеку достаточно одного бокала вина в неделю, потом мало и бутылки. Тогда в гипоталамусе и гиппокампе (частях мозга) возникают необратимые изменения.