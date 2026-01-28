Вампиры существуют: психолог объяснила спрос на осиновые колья

Рост спроса на осиновые колья и обереги— не признак массового суеверия, а точный социальный барометр. Вампир здесь — мощный архетип того, что высасывает из нас жизнь: хронический стресс, долги, токсичный информационный фон. Об этом РИАМО сообщила психолог Алена Иванова.

Ранее СМИ писали, что в России вырос спрос на обереги и осиновые колья в 2025 году в 2-4 раза относительно 2024 года. Самый большой рост показали осиновые колья, их покупали в 4 раза чаще, средний чек — 333 рубля.

«Конец января — это „энергетическое дно“ года. Праздники позади, накопленная усталость достигает пика, а ресурсы — как финансовые, так и эмоциональные — истощены. Психика ищет конкретный образ для этого состояния опустошенности», — сказала психолог.

По словам эксперта, покупка ритуального предмета, такого как кол или оберег, — это акт символической защиты. В мире, полном неуправляемых угроз, этот простой жест возвращает иллюзию контроля над своим личным пространством. Это способ канализировать глубинную тревогу в конкретное, понятное действие.

