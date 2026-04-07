Психолог объяснила, почему россияне не готовы работать после выхода на пенсию

Поколения, подходящие к пенсионному рубежу, ментально не готовы к сдвигу спокойного выхода на пенсию из-за продолжения работы по необходимости. В их картине мира пенсия всегда была заслуженным правом на выдох после десятилетий труда. Об этом РИАМО сообщила психолог Алена Иванова.

Ранее финансовый эксперт и бизнес-консультант Дмитрий Трепольский сообщил, что в ближайшие годы для большинства россиян работа после достижения пенсионного возраста может стать обычной практикой. Он прогнозирует, что в течение следующих 5-10 лет трудовая деятельность после выхода на пенсию окончательно станет социальной нормой.

«Когда этот ориентир отменяется, возникает мощный экзистенциальный кризис. Человек осознает, что бежать придется еще долго, а внутренних резервов уже нет. Психика не успевает перестроиться с ожидания покоя на поиск смыслов в непрерывной занятости. Для многих крушение этого базового сценария оборачивается тяжелой апатией и хроническим выгоранием», — сказала Иванова.

По словам психолога, эта новая норма неизбежно спровоцирует жесточайшее расслоение общества. Появятся два полярных мира. В одном будут люди с крепким здоровьем и востребованными навыками, для которых работа останется источником тонуса и независимости. В другом окажутся те, кто полностью выработал физический лимит.

«Для них невозможность трудиться обернется не просто бедностью, но и разрушительным чувством собственной никчемности. Установка „работать на пенсии — это нормально“ начнет стигматизировать тех, чье тело сдалось раньше. Возникнет невидимая пропасть, где главным критерием выживания и сохранения достоинства в старости станет чистая биология и запас здоровья, а не прошлые заслуги», — добавила Иванова.

