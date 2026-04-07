Работа после выхода на пенсию станет социальной нормой в течение 5-10 лет

В ближайшие годы для большинства россиян работа после достижения пенсионного возраста может стать обычной практикой. Такую точку зрения высказал финансовый эксперт и бизнес-консультант Дмитрий Трепольский. Он прогнозирует, что в течение следующих 5-10 лет трудовая деятельность после выхода на пенсию окончательно станет социальной нормой, сообщает Газета.ru .

«Трансформация пенсионной модели из периода „заслуженного отдыха“ в этап продолженной активности уже стала социально-экономической реальностью. Одним из главных факторов такого тренда является сочетание кадрового дефицита и государственных стимулов. В частности, возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года снимает один из главных барьеров для официальной занятости после выхода на пенсию. Раньше многим приходилось выбирать между легальным доходом и сохранением покупательной способности выплат. При этом основным мотивом для продолжения работы остается экономический фактор», — отметил он.

По словам эксперта, текущий коэффициент замещения, то есть соотношение размера пенсии к утраченному заработку, не позволяет большинству россиян поддерживать привычный уровень жизни без дополнительного заработка. Однако дело не только в финансах. На рынке формируется тенденция к активному долголетию, где работа перестает быть лишь источником дохода, а становится средством поддержания социальных связей, когнитивных функций и профессиональной самоидентификации.

Работодатели, в свою очередь, меняют свое отношение к старшим сотрудникам. В условиях кадрового голода и рекордно низкой безработицы, предприятия в различных секторах, включая промышленность, образование и медицину, начинают рассматривать специалистов старше 60 лет как надежный и преданный кадровый ресурс. Кроме того, старшее поколение обладает ценным опытом и наставническим потенциалом, которые сложно быстро компенсировать молодыми кадрами. Предприятия все чаще адаптируют рабочие места для возрастных сотрудников, поскольку удержание опытных специалистов зачастую оказывается экономически выгоднее, чем постоянный поиск новых работников.

Однако полный переход к массовой занятости после выхода на пенсию еще нельзя назвать абсолютно добровольным, отметил Трепольский. Для жителей крупных городов это все чаще сознательный выбор, тогда как в регионах и на физически тяжелых работах продолжение трудовой деятельности зачастую продиктовано финансовой необходимостью. Основным сдерживающим фактором при этом остается состояние здоровья, поскольку далеко не все пенсионеры способны выполнять прежний объем работы.

