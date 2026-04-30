Психолог объяснила, почему дети воруют деньги у родителей

Клинический психолог Ирина Польгун рассказала, как родителям реагировать на кражу денег ребенком и почему одних наказаний недостаточно. По словам специалиста, наказать ребенка можно, однако главная цель — показать последствия поступка и предотвратить его повторение. Если же ребенок не видит другого способа решить свою проблему, наказание лишь загонит его в тупик и снизит самооценку, сообщает Life.ru .

Чаще всего за кражей стоят неудовлетворенные потребности. Речь может идти о базовых желаниях — еде или развлечениях, о стремлении к безопасности, если вне семьи требуют деньги, о желании быть принятым в компании или добиться уважения. Иногда средства нужны для творчества и самореализации.

«И для ребенка, и для родителей важно выяснить цель, на которую потребовались деньги и проговорить путь достижения этой цели правильными средствами. Для ребенка должно стать ясным и понятным, какие действия ему предпринять, чтобы получить право на пользование некоторой частью семейного бюджета и как делать это рационально и грамотно», — добавила специалист.

Польгун подчеркнула, что родителям важно не терять контакт с детьми. Недостаток внимания и поддержки может стоять за любой незакрытой потребностью.

«Наказать можно всегда. Но гораздо важнее постоянно поддерживать контакт с ребенком, чтобы быть для него пространством поддержки и ответов на его вопросы, тогда у него не возникнет необходимости воровать», — заключила она.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.