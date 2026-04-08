Психолог объяснил пробуждения в 3 часа ночи

Клинический психолог Майкл Дж. Бреус объяснил, что пробуждения в два–три часа ночи связаны с естественными процессами в организме и считаются нормой, сообщает «Царьград» со ссылкой на Daily Mirror.

Многие люди просыпаются посреди ночи, чаще всего около двух или трех часов. По словам Майкла Дж. Бреуса, это связано с биологическими ритмами, а не с внешними раздражителями.

Вечером температура тела постепенно снижается, организм вырабатывает мелатонин, что помогает заснуть. Ночью тело начинает снова согреваться. Этот процесс может вызвать кратковременное пробуждение.

Психолог подчеркнул, что такие подъемы считаются нормальными. Организму необходимо поддерживать тепло, чтобы избежать переохлаждения. Большинство людей быстро засыпают снова и не запоминают пробуждение.

Если же после этого не удается уснуть, это может указывать на бессонницу. В таком случае специалист рекомендовал обратить внимание на режим сна, уровень стресса и условия в спальне. Если изменения не помогают, стоит рассмотреть когнитивно-поведенческую терапию.

