Психолог Макарова объяснила, как отличить лень от стресса у школьника

Детский психолог Кира Макарова рассказала, как родителям понять, связано ли нежелание ребенка идти в школу с ленью или со стрессом, сообщает «Челны Live» .

По словам специалиста, временное нежелание посещать занятия чаще связано с усталостью или упрямством. В таких случаях ребенок может капризничать, но при умеренной настойчивости родителей все же идет в школу и постепенно адаптируется.

Иначе выглядит ситуация, когда отказ сопровождается регулярными жалобами на самочувствие. Боли в животе или голове, тошнота, повышение температуры перед выходом из дома — это психосоматические проявления. Они свидетельствуют о длительном стрессе и нервном напряжении, а не о симуляции.

Устойчивые симптомы, снижение успеваемости, падение самооценки и отказ от общения со сверстниками — повод обратиться к специалисту. В младшем школьном возрасте ведущей деятельностью является учеба, поэтому стойкое отвращение к ней требует поиска причин, а не усиления давления.

Макарова также не рекомендовала поощрять оценки деньгами: это не формирует внутреннюю мотивацию и переводит отношения в формат «товар-деньги». Паузы в обучении специалист назвала недопустимыми из-за последовательности программы. Жалобы на учителей и одноклассников она посоветовала проверять, но не игнорировать.

