Психолог Кузовкова назвала ритуалы, которые помогут ребенку заснуть

Проведение ритуалов перед сном помогает ребенку расслабиться и подготовиться к ночному отдыху, сообщила РИАМО педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Александра Кузовкова.

«Проведение ритуалов перед сном помогает ребенку расслабиться и подготовиться к ночному отдыху. Ритуалами могут стать ежедневные успокаивающие занятия. Так, чтение доброй сказки помогает успокоить ум ребенка, купание в теплой ванне способствует расслаблению мышц и общего состояния ребенка, спокойные разговоры создают атмосферу уюта и безопасности», – сказала Кузовкова.

Она добавила, что синий свет от экранов гаджетов способен подавлять выработку мелатонина — гормона, ответственного за регулирование сна. За два часа до сна организуйте время ребенка без телефона, планшета и телевизора.

«В этот временной промежуток можно заняться спокойными видами деятельности — рисованием или собиранием мозаик. Предложите ребенку почитать бумажную книгу или послушать ее в вашем исполнении», – посоветовала педагог-психолог.

Кузовкова отметила, что если сложности с отходом ко сну у ребенка не проходят, несмотря на все усилия, стоит обратиться за квалифицированной помощью. Специалист по сну, детский психолог, педиатр в рамках индивидуального случая помогут выявить неявные причины нарушений сна.