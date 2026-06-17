Психолог Ковалева объяснила, чем опасна навязчивая уборка
Психолог Виктория Ковалева назвала навязчивую уборку возможным тревожным сигналом. Иногда она связана с обсессивно-компульсивным расстройством, сообщает Сургут Информ.
Виктория Ковалева отметила, что стремление к чистоте само по себе не считается отклонением. Проблема возникает, когда уборка начинает занимать значительную часть времени.
Насторожить должны сильная тревога при невозможности навести порядок и ощущение потери контроля. В таких случаях привычка может стать навязчивой необходимостью.
Психолог пояснила, что уборка нередко помогает человеку справляться со стрессом. Повторяющиеся действия создают иллюзию контроля и временно снижают внутреннее напряжение.
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