Психолог Ковалева объяснила, чем опасна навязчивая уборка

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Психолог Виктория Ковалева назвала навязчивую уборку возможным тревожным сигналом. Иногда она связана с обсессивно-компульсивным расстройством, сообщает Сургут Информ .

Виктория Ковалева отметила, что стремление к чистоте само по себе не считается отклонением. Проблема возникает, когда уборка начинает занимать значительную часть времени.

Насторожить должны сильная тревога при невозможности навести порядок и ощущение потери контроля. В таких случаях привычка может стать навязчивой необходимостью.

Психолог пояснила, что уборка нередко помогает человеку справляться со стрессом. Повторяющиеся действия создают иллюзию контроля и временно снижают внутреннее напряжение.

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