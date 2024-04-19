Психолог Игонина разъяснила, как правильно подобрать себе хобби

Самое главное, на что стоит ориентироваться при подборе хобби, — это собственные ощущения, желания, интересы, фантазии и мечты, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«Творчество — поистине безграничное пространство, поэтому особенно важно при выборе хобби не допускать границ по этому поводу у себя в голове», — сказала Игонина.

Она добавила, что начатое по-настоящему любимое занятие очень быстро может достичь уровня мастерства и превратиться в дело всей жизни, стабильно приносящее не только массу удовольствия и счастья, но и хороший доход.

«Не зря говорят, что новое — хорошо забытое старое. Другой прекрасный вариант обнаружения интересного хобби — обращение к тому, что так нравилось в детстве. Благо, что для того же, например, коллекционирования редких сортов суккулентов, освоения мастерства иллюстрации в абсолютно любом возрасте или же плетения макраме возможностей стало гораздо больше, чем раньше», — отметила психолог.

Игонина подчеркнула, что мастер-классы, курсы, лекции — прекрасный шанс «примерить» то или иное хобби без риска потратить ресурсы на поиск и покупку материалов и оборудования для творчества.

«Заинтересовал ли вас батик или приготовление стейков, литературоведение или шитье, аэройога или ландшафтный дизайн — прежде, чем сделать какое-либо занятие своим хобби, можно не только полностью погрузиться в сам процесс, но и пообщаться с профессионалами, узнав, как говорится, из первых рук специфику творчества», — посоветовала специалист.