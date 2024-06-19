Психолог Хакимов посоветовал гулять во время обеда или после работы

Для прогулок лучше выбирать время обеда или вечер после работы, сообщил РИАМО московский психолог Денис Хакимов.

«Для того, чтобы всегда обладать таким ресурсным состоянием, лучше всего выработать привычку как можно чаще прогуливаться. Главное — выделить для этого время: чуть раньше выходить из дома утром, пройтись во время обеда или вечером после работы, сделать это регулярной традицией по выходным», — сказал Хакимов.

Он добавил, что прогулка на свежем воздухе считается одним из наиболее легких, приятных и эффективных способов избавиться от стресса, справиться с напряжением и преодолеть тревожность.

«Все дело в том, что наша психика тесно взаимосвязана с физиологическими процессами. И именно физическая активность, в том числе неспешная прогулка, помогают восстановить психоэмоциональный баланс и поднять общий тонус», — рассказал психолог.

Хакимов отметил, что от продолжительности прогулки зависит качество ее эффекта — 30 минут считается оптимальным вариантом. Но не следует к этому относиться как к обязательному условию и ставить себе строгий план, ведь главное — получить удовольствие и расслабиться.

Ежегодно 19 июня отмечается Международный день прогулки. Этот праздник призван напомнить, что пешая прогулка — самый простой способ снять стресс и отдохнуть. Сторонники празднования этой даты предлагают чаще выходить на природу в этот день и проводить его в умиротворении.