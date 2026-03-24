Психолог Гончарова объяснила тоску по родине в релокации

Клинический психолог Диана Гончарова: за границей скучают по рутине и связям

Клинический психолог Диана Гончарова рассказала, почему после переезда за границу возникает тоска по дому и привычной жизни. Среди причин — утрата рутины, социальных связей и культурной среды, сообщает Газета.ru .

Даже запланированный переезд может сопровождаться тревогой и ощущением потери. По словам Гончаровой, многие начинают скучать по привычной рутине и «предсказуемому стрессу» — рабочим задачам, школьным оценкам, бытовым вопросам. Дома это раздражало, но оставалось понятным и управляемым, тогда как на новом месте стресс усиливается из-за работы, школы и новой среды.

Серьезным фактором становится разрыв социальных связей. Круг общения приходится выстраивать заново, что требует сил и времени. Чаще контакты складываются с такими же релокантами, что может замедлять интеграцию.

«Сильно влияет и быт. На новом месте пропадают привычные кафе, театры, «свой» консьерж. Меняются даже вода, воздух, продукты, графики работы магазинов, иногда отсутствует доставка. Люди скучают по докторской колбасе, селедке, сырникам», — прокомментировала клинический психолог.

Дополнительное напряжение вызывает отношение к россиянам за границей и сложности с самоидентификацией. Со временем усиливается тоска по языку и культурным традициям. Семьям с детьми бывает трудно принять, что ребенок переходит на другой язык и образовательную систему.

Гончарова посоветовала оценить приобретения и потери от переезда. При затяжной тревоге и подавленности стоит обратиться к специалисту.

