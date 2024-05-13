Психолог Банников: для успешной сдачи ЕГЭ выпускникам нужно спать 7-8 часов

Основной период сдачи ЕГЭ в России пройдет с 23 мая по 1 июля, дополнительный — с 4 по 23 сентября.

«Согласно исследованиям ученых, недосыпание в период, предшествующий экзаменам, заметно влияет на успеваемость. Ложиться спать и просыпаться нужно примерно в одно и то же время, чтобы организм отдыхал и успевал восстановиться», — сказал Банников.

По его словам, ложиться спать следует не позднее полуночи, а лучше раньше. Как отмечали ученые, студенты, засыпающие раньше 12 часов ночи, сдавали экзамены лучше, чем те, кто засыпал позже.

«Также не ложитесь спать голодными. Чувство голода означает, что в крови заканчиваются необходимые микроэлементы, и их запас нужно восстановить. Во время подготовки к экзаменам мозг требует больше энергии, поэтому голод вы можете ощущать чаще», — отметил психолог.

Он порекомендовал в таком случае слегка перекусить — выпить кефир или съесть фрукт. Но переедать перед сном тоже нельзя — это может вызвать тяжесть и заснуть будет сложно.

«Проветривайте помещение перед сном и закрывайте окна плотными шторами. Выбирайте удобную одежду для сна. Выработайте для себя определенные вечерние ритуалы, например, читайте несколько страниц любимого произведения, общайтесь с близкими или слушайте приятную музыку перед сном», — посоветовал специалист.

Он еще рекомендовал принимать вечером теплую ванну или душ, но при этом избегать контрастных водных процедур — они хороши, чтобы взбодриться, но не помогут заснуть.

«Если хотите научиться раньше засыпать, то попробуй раньше просыпаться. Исключите дневной сон, если нужно. Наш мозг достаточно пластичен в этом вопросе. Попрактикуйтесь несколько дней, и все получится», — заключил Банников.