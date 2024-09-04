Психиатр заявил, что впавший в депрессию Моргенштерн* заслуживает прощения

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Психиатр Шуров: Моргенштерну* необходимо раскаяться в своих поступках

Нарколог и психиатр Василий Шуров считает, что рэперу Алишеру Моргенштерну* нужно раскаяться в своих прошлых ошибках и загладить вину, сообщает «360» .

Ранее артист заявил, что находится в глубокой депрессии, и извинился перед бывшей женой Диларой Зинатуллиной за свое грубое отношение к ней.

По мнению Шурова, музыкант хочет донести до аудитории, что он страдает биполярным аффективным расстройством.

«Есть два Моргенштерна*: один в мании, больной, неуправляемый, который творит лютую дичь. Есть Моргенштерн* в депрессии, кающийся, осознающий, какой он плохой человек», — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что творческие люди с психическими проблемами нуждаются в понимании и прощении.

Шуров добавил, что если исполнителю действительно поставили неутешительный диагноз, то ему необходимо будет пройти терапию.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России