Провести этот день с максимальной пользой: как одиночкам отметить 14 февраля

Одиноким людям 14 февраля можно провести день с друзьями или уделить время только себе. Об этом РИАМО сообщила кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич.

14 февраля празднуется День всех влюбленных. Для людей, не нашедших свою вторую половинку, эта дата особенно травмирующая. В этот день кафе и рестораны проводят специальные акции, повсюду гуляют парочки. Так как же провести эту дату одиноким людям и не вгонять себя в уныние все больше и больше?

«Важно помнить, что День святого Валентина — это праздник про любовь в широком смысле. Это любовь к себе, любовь к жизни, любовь к друзьям. И даже если сейчас нет любви конкретного человека, то вся остальная любовь из мира никуда не пропала. Поэтому не грустим, берем себя в руки и планируем провести этот день с максимальной пользой», — объясняет Галич.

Она добавила, что время можно провести с друзьями, которым не нравится этот праздник. Можно встретиться, поиграть в настольные игры, сходить на мастер-класс, посмотреть спортивный матч.

Как другой вариант Галич советует уделить время самому себе. В этот день стоит сделать то, что давно откладывали, но очень хотели. Психолог советует заказать любимую еду, посмотреть кино или сериал.

