Проведен испытательный пуск баллистической ракеты с полигона Капустин Яр

Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения в пятницу провел успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет.



В оборонном ведомстве ответили, что задачи пуска выполнены в полном объеме. Результаты испытаний подтвердили высокую надежность отечественных ракет по обеспечению стратегической безопасности страны.

Ранее гигантскую «космическую медузу» заметили россияне в небе над Астраханью и Волгоградом. Она появляется, когда свет отражается от выхлопных газов ракеты.