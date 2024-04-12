Гигантскую «космическую медузу» заметили в небе над Астраханью и Волгоградом

Mash: жители Астрахани и Волгограда сообщили о гигантской «космической медузе»

Жители Астрахани и Волгограда в пятницу сообщают о появлении в небе огромной «космической медузы», передает Mash .

На кадрах видно, как в небе летит ракета. Позади снаряда от выхлопных газов образуется след, похожий на медузу. «Космическая медуза» появляется, когда свет отражается от выхлопных газов ракеты.

По словам местных жителей, след идет с ракетного полигона Капустин Яр, расположенного в северо-восточной части Астраханской области.

Накануне министерство обороны РФ сообщало, что на полигоне проходят испытания новой ядерной ракеты.