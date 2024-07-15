«Провал»: Маск указал на неожиданных виновников покушения на Трампа

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск утверждает, что Секретная служба США несет ответственность за случившееся покушение на экс-президента страны Дональда Трампа, сообщает Газета.ru .

«Секретная служба виновата в своем провале. Точка», — высказался Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

Таким замечанием бизнесмен прокомментировал сообщение, где Секретная служба указала на недостаточное обеспечение безопасности крыши со стороны местной полиции Пенсильвании. Именно оттуда снайпер стрелял в голову экс-президенту.

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение. В ходе выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании в кандидата в президенты стреляли — пуля угодила в ухо республиканца. После пальбы политика увели со сцены и доставили в медучреждение, сейчас Трампа уже выписали.

Стрелок был ликвидирован и идентифицирован. Согласно данным ФБР, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По сведениям New York Post, юноша начал стрельбу с крыши промышленного объекта, находящегося на расстоянии около 120 метров от места выступления Дональда Трампа.