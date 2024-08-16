Процесс простой: стало известно, как правильно мариновать яйца

Для маринования следует сварить яйца, очистить от скорлупы и промыть в воде. Далее надо выложить продукт в чистую стеклянную банку и залить теплым маринадом, приготовленным заранее. Затем яйцам дают настаиваться 2-3 дня, периодически взбалтывая маринад. Для более яркого вкуса их оставляют в холодильнике на срок до 4-5 дней.

Маринад готовят из черного и красного перца, соли, овощной приправы по вкусу и уксуса 6%.

Маринованные яйца можно добавлять во множество других блюд: салат с соусом, зеленью и перцем, бутерброды с сыром или маслом, картофельный салат или жареный картофель. Также их используют как начинку для пиццы.