Протоиерей Ткачев считает названия российских улиц «мерзопакостными»

Протоиерей Андрей Ткачев высказался о некоторых названиях улиц и площадей в российских городах. Он назвал их «мерзопакостной темой», сообщает « Лента.ру ».

Священник написал у себя в Telegram-канале, что в конце XIX — начале XX веков были «безумцы», которые выступали против представителей власти в царской России и «точили ножи».

Ткачев заявил, что именами «этих убийц» стали называть некоторые улицы и площади в современной России. Он назвал это «восхвалением» таких людей.

По словам протоиерея, это «тема мерзопакостная». Однако Ткачев не стал уточнять, кого именно он имел в виду.

Ранее священник заявил, что причина всех войн мира — онанисты. По его словам, «если семя льется куда попало», а не «в лоно жены», то будет проливаться и кровь.