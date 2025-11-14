сегодня в 13:51

Протоиерей Евгений Попиченко в эфире православного телеканала «Союз» порассуждал на тему разделения семейных ролей. По его мнению, «женщина — это домашняя фея, а мужчина — хозяин», сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» .

Священник отметил, что Бог вложил в природу мужчины и женщины разные роли. По мнению Попиченко, «мудрость женщины» заключается в том, чтобы не перестраивать. Он посоветовал «не ломать природу мужчин».

«Мужчина, он хозяин, добытчик, лидер, глава, так скажем, да. Женщина — она жена, мать, домашняя фея», — сказал Попиченко.

По мнению священника, под влиянием пропаганды установленные роли в семье могут измениться, из-за чего человек будет «мучиться и страдать».

Ранее иерей Андрей Струцкий заявил, что женщина является «помощником человека». Он также назвал мужчин, воспитанных только матерями, «дурными».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.