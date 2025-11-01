«Не могут без мужей»: иерей Струцкий назвал женщин «помощниками человека»

Настоятель храма в Дранде в Абхазии иерей Андрей Струцкий заявил, что женщина является «помощником человека», мужчин, воспитанных только матерями, «дурными», а христианство — «больным и страшным». Соответствующее видео в Сети опубликовала журналист Ксения Собчак .

«Ну вот самое страшное, что мы, мужики, как бы с ума сходим, а женщины — они помощники человека. Нет мужика, и женщину, ее как лист уносит куда-то туда-сюда. Потому что она как бы дана быть частью мужчины, понимаете, она из него взята и к нему должна присоединиться, она сама по себе не может существовать, понимаете, вот в чем дело», — заявил Струцкий.

После этого иерей «прошелся» по мужчинам, которых матери были вынуждены воспитывать без отцов, так как последние ушли из семьи. По его словам, такие мужчины являются «дурными и страшными». А христианство, по мнению Струцкого, в настоящее время стало «больным и страшным».

«Поэтому христианство становится какое-то сейчас, понимаете, больное и страшное вообще. Ты думаешь: что делать? Так вот, по канону никого допускать до причастия нельзя», — сказал иерей.

Ксения Собчак указала, что подобные речи священников недопустимы. Русской православной церкви, по мнению журналистки, следует следить за тем, что несут в массы ее служители.

