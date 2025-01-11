Протестующие заблокировали центральный проспект в Улан-Баторе

Протестующие против правительства Монголии обвинили его в неспособности победить безработицу. В итоге участники акции перекрыли центральный проспект в Улан-Баторе, сообщает ТАСС .

Изначально пикет был небольшим и носил мирный характер, но затем превратился в демонстрацию с участием около 1 тыс. человек. Толпу дополнила молодежь в состоянии алкогольного опьянения.

Пользователи в социальных сетях осуждают поведение протестующих, из-за которых отменили 15 автобусных маршрутов. Их призывают проводить акцию мирно.

Инициатором демонстрации стала партия «Альянс свободы». Ее представители призывают отправить правительство в отставку. При этом вступать в диалог с властью они не намерены.

Ранее в Тбилиси и крупных городах Грузии прошла очередная антиправительственная акция протеста. Протестующие требовали проведения новых парламентских выборов.