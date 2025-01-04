Очередная антиправительственная акция проходит в Тбилиси

В Тбилиси и крупных городах Грузии проходит очередная антиправительственная акция протеста. Протестующие требуют проведения новых парламентских выборов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию «Мтавари архи».

«На 38-й день протеста участники собрались в центре Кутаиси, в Батуми перед зданием Конституционного суда, в Зугдиди и в Тбилиси перед зданием парламента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прилегающий к парламенту Грузии проспект Руставели перекрывается демонстрантами каждый день.

В Грузии 28 ноября начались протесты. Бурную реакцию протестующих вызвало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение отказаться поднимать вопрос о вступлении страны в Евросоюз раньше 2028 года.

Возмущенные люди стали перекрывать проспект Руставели. Одна из ключевых дорог в Тбилиси оказалась заблокирована для движения. Оппозиция не согласна в том числе с тем, что Грузия будет выполнять взятые на себя обязательства с ЕС в 2014 году за собственный счет.