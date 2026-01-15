Протасевич: КГБ Белоруссии ликвидировал крупную сеть радиошпионов
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии ликвидировал крупную сеть радиошпионов, действовавшую под видом радиолюбителей. Об этом рассказал Роман Протасевич — считавшийся белорусским оппозиционером и оказавшийся сотрудником белорусской разведки, сообщает РИА Новости.
Радиошпионов интересовали ключевые военные объекты — аэродромы и позиции противовоздушной обороны, силовые ведомства от министерства обороны и внутренних дел до службы безопасности президента, обеспечение безопасности высшего руководства страны, в том числе детализация маршрутов передвижения.
Полученные данные выгружались в открытый доступ.
«Участники сети фактически передали в чужие руки часть информационного суверенитета страны. Анализ следствия и экспертов указывает на многоуровневые задачи, характерные для стратегической разведки», — отметил Протасевич.
Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии (КГБ) провел спецоперацию «Гарпун». Она была направлена на разоблачение группы диверсантов, планировавших атаковать стратегические объекты страны.
