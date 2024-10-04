Просят жителей вернуть: солдаты в Тверской области забыли автомат у магазина

В Тверской области солдаты забыли автомат у магазина, а по возвращении обнаружили его пропажу. Теперь местных жителей просят вернуть оружие, сообщает Baza .

Инцидент произошел 3 октября в населенном пункте Куженкино. Прикомандированные солдаты передали смену и пошли в часть. По дороге они решили зайти в магазин. Трое из военных вошли в здание, а один остался сторожить автоматы.

После покупок военные вышли из магазина и отправились дальше. Пройдя около 30 метров, они поняли, что одного оружия не хватает. По возвращении к магазину автомат они не обнаружили.

Местные жители в социальных сетях написали, что солдаты ищут оружие в гаражах и сараях уже около суток, но пока что ничего не нашли. Кроме того, администрация населенного пункта опубликовала пост, в котором призвала жителей вернуть оружие.

Ранее Росгвардейцы и полицейские приступили к поискам 19-летнего срочника, который сбежал со стрельбищ в парке «Патриот» в Московской области. Он ушел с автоматом.