Силовики все еще ищут срочника, сбежавшего с АК со стрельбищ в парке «Патриот»

Росгвардейцы и полицейские до сих пор ищут 19-летнего срочника, который сбежал со стрельбищ в парке «Патриот» в Московской области, сообщает Baza .

Срочник сбежал из многофункционального огневого центра 26 сентября. В 13 часов у бойцов планировались стрельбы. Все отправились на стрельбище, а молодой человек просто прошел мимо и ушел с автоматом через лес. Он направился в сторону Кубинки.

Вечером того же дня появились сведения, что бойца видели в одном из СНТ, недалеко от ж/д станции Петелино. Но при проверке там никого не нашли.

Непонятно, почему солдат решил уйти. Как рассказали источники, конфликтов у молодого человека ни с кем не было, по службе он характеризуется положительно, девушки у него также нет.