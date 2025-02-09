Прошедшая ночь в Москве была самой холодной в году

Метеоролог Леус: прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала года

Прошедшая ночь в Москве оказалась наиболее холодной с начала 2025 года. Минимальная температура воздуха, согласно данным метеостанции ВДНХ, оказалась на уровне 7,6 градусов мороза, сообщает в Telegram-канале метеоролог Михаил Леус.

9 февраля стало наиболее холодным днем в Москве за полтора месяца. В прошлый раз температура воздуха опускалась столь низко 19 декабря.

В Московской области наименьшая температура была в Черустях. Там было 12,7 градусов мороза.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о том, что на водоемах региона лежит тонкий лед. Гулять, кататься на коньках или ловить рыбу опасно.