Жителей Подмосковья предупредили об опасности тонкого льда на водоемах

На территории Сергиево-Посадского лесничества, находящегося в границах одноименного городского округа, 19 водоемов — рек, озер и прудов, немало из которых окружены землями лесного фонда. В результате аномально теплой зимы толщина льда на водоемах в настоящее время недостаточна для зимних развлечений, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

С наступлением холодов водоемы покрываются льдом, на который люди выходят с разными целями. Кто-то — просто погулять, кто-то — покататься на коньках, а кто-то — половить рыбу. Выходят, не обращая внимания на погодные условия, на то, что лед тонкий, — и это нередко приводит к трагедии.

«Призываем не выходить на тонкий лед. Будьте внимательны, берегите себя и своих близких», — отметил старший участковый лесничий Сергиево-Посадского филиала ГАУ МО «Мособллес» Евгений Живаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.