Просчитался, но где? Россиянин пришел в прокуратуру с пентаграммой* на одежде

Россиянина оштрафовали за визит в прокуратуру в толстовке с пентаграммой*

Житель Северодвинска получил штраф за демонстрацию экстремистской символики после того, как явился в прокуратуру в толстовке и штанах с пентаграммой*, сообщает «Осторожно, новости» .

В феврале 2026 года 22-летний парень пришел в прокуратуру, чтобы решить свои проблемы. Но только добавил новых. Всему виной — одежда.

Сотрудники прокуратуры обратили внимание, что парень разгуливал в толстовке и штанах с пентаграммой*. Они трактовали этот знак как символ Международного движения сатанизма*.

На парня составили протокол по ст. 20.3 КоАП (демонстрации экстремистской символики). Он признал свою вину, но заявил, что не знал о значении пентаграммы*. По его словам, он является поклонником видеоигры «Метро-2033», потому это привычный для него стиль.

Парню назначили штраф в размере 1 тыс. рублей. При этом одежду у него не изъяли.

Ранее москвич сохранил у себя на странице в соцсети картинки с пентаграммами* и перевернутыми крестами*, за что на него завели 15 административных дел.

* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено.

