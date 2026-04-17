Просчитался, но где? Россиянин пришел в прокуратуру с пентаграммой* на одежде
Фото - © Evseev / Фотобанк Лори
Житель Северодвинска получил штраф за демонстрацию экстремистской символики после того, как явился в прокуратуру в толстовке и штанах с пентаграммой*, сообщает «Осторожно, новости».
В феврале 2026 года 22-летний парень пришел в прокуратуру, чтобы решить свои проблемы. Но только добавил новых. Всему виной — одежда.
Сотрудники прокуратуры обратили внимание, что парень разгуливал в толстовке и штанах с пентаграммой*. Они трактовали этот знак как символ Международного движения сатанизма*.
На парня составили протокол по ст. 20.3 КоАП (демонстрации экстремистской символики). Он признал свою вину, но заявил, что не знал о значении пентаграммы*. По его словам, он является поклонником видеоигры «Метро-2033», потому это привычный для него стиль.
Парню назначили штраф в размере 1 тыс. рублей. При этом одежду у него не изъяли.
Ранее москвич сохранил у себя на странице в соцсети картинки с пентаграммами* и перевернутыми крестами*, за что на него завели 15 административных дел.
* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено.
