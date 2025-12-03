сегодня в 16:22

На москвича завели 15 дел за картинки с пентаграммами* и перевернутыми крестами*

Москвич сохранял у себя на странице во «ВКонтакте» картинки с пентаграммами* и перевернутыми крестами*, за что на него завели 15 административных дел, сообщает «Осторожно, Москва» .

Сотрудники центра «Э» наткнулись на профиль Джон Смит в середине ноября. Под вымышленным именем скрывался 36-летний фанат Marvel Иван К.

У него в сохраненных фотографиях нашли изображения с супергероями, а также картинки с перевернутыми крестами*, пентаграммами* и другой символикой сатанизма*. Мужчину задержали.

28 ноября состоялось заседание суда. Всего на мужчину было составлено 15 административных протоколов за пропаганду экстремистской символики. Он признал свою вину.

Суд назначил москвичу 15 тыс. рублей штрафа. Сейчас со страницы мужчины удалены все указанные изображения.

Ранее таролог-сатанист* совершил обряд на смерть против жительницы Ростовской области. Он также оставил возле дома жертвы голову коровы.

*Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено.

