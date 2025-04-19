Прощание с актером дубляжа Рудольфом Панковым состоится 22 апреля в Подмосковье

Церемония прощания с известным актером дубляжа Рудольфом Панковым состоится 22 апреля в подмосковной Балашихе. Начало в 12:00, сообщает Общественная служба новостей .

О смерти Панкова стало известно накануне. Актер скончался в возрасте 87 лет в одной из клиник в Видном, где проходил лечение. У него были серьезные проблемы со здоровьем, в том числе 5 инсультов.

«Прощание с Рудольфом Панковым состоится 22 апреля на Николо-Архангельском кладбище в ритуальном зале», — говорится на сайте Союза кинематографистов России.

Панков родился 17 сентября 1937 года в подмосковном Наро-Фоминске. Рудольф Николаевич окончил ВГИК и начал карьеру в киностудии имени Горького. Паньков озвучивал Энтони Хопкинса, Иэна Маккелена в «Людях Икс», Эркюля Пуаро и Томми Ли Джонса. Всего актер принял участие в более чем 820 кинопроектах.

Ранее актер театра, кино и певец Денис Верягин умер в возрасте 42 лет. Меньше месяца назад артист заявлял о смерти своей бабушки.