Умер «крестный отец русского дубляжа» Рудольф Паньков

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Ушел из жизни один из самых известных актеров дубляжа Рудольф Паньков. Мужчине было 87 лет, сообщается в Telegram-канале «Кинопоиска».

По данным SHOT, актер скончался в одной из клиник в Видном, где проходил лечение. У Панькова были серьезные проблемы со здоровьем: он столкнулся с деменцией, а также пережил 5 инсультов.

Паньков озвучивал Энтони Хопкинса, Иэна Маккелена в «Людях Икс», Эркюля Пуаро и Томми Ли Джонса.

Также актер дубляжа был российским голосом множества других персонажей.

Ранее умер Владимир Герасимов. Он был актером дубляжа и голосом Брюса Уиллиса, Джона Траволты.