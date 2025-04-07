сегодня в 10:06

Пропавшую в годы ВОВ подлодку нашли в заливе Петра Великого

Военные из Тихоокеанского флота (ТОФ) при поддержке ветеранских организаций нашли в заливе Петра Великого затонувшую в годы ВОВ подлодку, поиски этого аппарата начались порядка 20 лет назад, сообщает РИА Новости .

Как уточнили в ТОФ, речь идет о подводной лодке типа «Малютка».

Предположительно, была обнаружена дизельная субмарина М-49. Связь с подлодкой потеряли 16 августа 1941 года. Вместе с ней погиб и весь экипаж, состоявший из 22 человек.

Достоверно установить место и тип подводной лодки смог экипаж спассудна «Игорь Белоусов». Моряки обследовали объект с помощью подводных телеуправляемых аппаратов. Они смогли установить, что по размерам, форме и вооружению подлодка соответствует параметрам субмарин типа «Малютка».

Две малые подлодки ТОФ М-49 и М-63 пропали между 10 и 17 августа 1941 года. Они исчезли, когда выполняли боевое задание на юго-западе залива Петра Великого.