В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в премии для управленцев в сфере культуры

Министерство культуры Российской Федерации при поддержке управления президента Российской Федерации по общественным проектам планирует проведение первой национальной премии для управленцев в сфере культуры с целью поддержания тех, кто развивает значимые проекты в этой области. В целях присуждения национальной премии будет проведен конкурсный отбор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участниками проекта могут быть руководители профильных ведомств, культурных и образовательных учреждений, творческих коллективов и проектов. Заявки принимаются от руководителей любого уровня: муниципального, регионального, федерального, с июня по август.

В проекте участвуют основные номинации:

Руководитель органа власти в сфере культуры. Оценивается эффективное управление в сфере культуры, внедрение стратегических инициатив, реализацию государственных программ поддержки культуры.

Руководитель организации культуры. Рассматривают модернизацию работы учреждения, привлечение новых аудиторий, внедрение прогрессивных решений.

Руководитель проекта в сфере культуры. Выбирают успешный культурный проект с высокой общественной значимостью.

Руководитель творческого коллектива/творческой команды. Оценивается развитие и продвижение коллектива, внедрение новых методов организации работы.

Руководитель образовательного учреждения в сфере культуры. Рассматривают модернизацию образования в культуре, развитие научно-исследовательской деятельности.

В национальной премии также разработаны специальные номинации: «Наставник», «Молодой руководитель» и «СВОя культура».

В сентябре заявки будет оценивать экспертный совет, в состав которого входят представители органов власти, лидеры культурных организаций, эксперты в области культуры, государственного управления, стратегического развития и общественные деятели.

Телефон службы поддержки в случае возникновения вопросов, связанных с подачей заявки: 8 (800) 551-44-40

Контактное лицо: Романова Галина Валерьевна, заместитель начальника отдела специальных образовательных программ департамента воспитательной работы, просветительских проектов и специальных образовательных программ в сфере культуры, телефон 8 (495) 629-10-10, доб. 1155, электронная почта: galina.romanova@post.mkrf.ru.

Подробная информация о национальной премии для управленцев в сфере культуры на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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